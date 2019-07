Devavani (la voce di Dio), meditazione in riva al lago

☯️☯️☯️

Devavani significa "Voce Divina": un dolce linguaggio sconosciuto prende vita attraverso colui che medita e diventa un vaso vuoto, un canale, totalmente rilassato e attento.

☯️☯️☯️



Le meditazioni attive di Osho creano un percorso di autoconoscenza a partire dal corpo, che consente di focalizzare l'attenzione su:

❃ blocchi energetici condensati in alcuni punti fisici, per scioglierli e allentarli dolcemente,

❃ punti di forza, per renderli vivi e attivi.