La Divina Commedia? ...ogni riferimento è puramente casuale!

Racconto fantastico in due atti, creato sullo schema costruttivo

della Divina Commedia, completamente rivisto in

chiave ironica e a volte comica sulle nostre

preferenze televisive.

Spesso nella tendenza a vivere il nostro tempo libero

facendoci prendere da programmi preconfezionati,

tralasciando a volte, le nostre piccole abilità che

potrebbero regalarci tante piccole

soddisfazioni e crescita d’ingegno.

Questa volta un viaggiatore

dell’oltretomba vivrà in un sogno tutto

il percorso che Dante, un vivo, fece

nell’aldilà e, povero, anche lui avrà di che

stupirsi e affannarsi.