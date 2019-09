Cso Django, ex caserma Piave di Treviso (2014 – 2019), mostra fotografica

Fotografie di Giancarlo Rado

Presenta la mostra Umberto Sartorello

SPAZIO SOLIDO ospita

le fotografie che compongono la mostra Cso Django, ex caserma Piave, Treviso (2014 – 2019), sono state prese nell’arco di cinque anni durante l’occupazione, da parte del collettivo ZTL Wake Up, della ex Caserma Piave a Treviso.

Nell’ottobre 2014 il collettivo ZTL occupa gli spazi dell’ex caserma Piave, uno stabile del Comune di Treviso sito in via Monterumici, adibito a deposito dei materiali più vari. Non è la prima occupazione del Collettivo, erano state occupate la ex Telecom, il campetto Stiore, l’ex Ufficio Iva, La Caserma Salsa, l’ex Camuzzi, l’ex sede Enel, ma sotto la minaccia dello sgombero le sedi erano state abbandonate. I ragazzi del Collettivo, danno subito il via ad un’operazione di pulizia, riordino e riutilizzo della struttura per adibirla a sede di attività culturali: concerti, una biblioteca, una palestra popolare, un’osteria biologica, un dormitorio per senzatetto, un mercatino domenicale di bioproduttori, cineforum, presentazione di libri, uno spazio per il riuso ed il baratto dei capi di vestiario, il laboratorio di sartoria Talking Hands per migranti, nasce il Centro Sociale Django.

Nel 2015 il Comune di Treviso e Università Iuav di Venezia, coordinano un percorso di progettazione partecipata per il recupero dell’area ex caserma Piave con associazioni, gruppi e singoli cittadini, nasce lAssociazione Open Piave. Le trentacinque fotografie della mostra (foto di interni, ritratti, situazioni) illustrano il percorso fatto in questi cinque anni: dove vigeva l’abbandono, il degrado, e la morte, la vita riprende il sopravvento ed il Centro Sociale coordina I rapporti tra le persone, il quartiere, la città.