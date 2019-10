Donne e autostima: dalla percezione di sé alla rinascita

Una storia.

Un mondo di emozioni trattenute e di espressioni di Sé messe da parte, per soddisfare le aspettative delle persone che si amano.

La necessità di sentirsi Ri-conosciute e Amate dagli altri, ignorando completamente i propri bisogni.

E la necessità di sentirsi degne di essere Felici.

Come fiori di Loto fiorire dal fango, così come dalle ferite Rinascere a nuove Vite

Femminilità sepolte e mai vissute che vengono a galla.

Lo stupore di Ri-conoscere Sé stesse e di piacersi, forse per la prima volta nella Vita e libere dall'opinione altrui.



Ma cosa accade quando si decide di assumersi la Responsabilità del proprio BenEssere?



Questa è la Forza della Fotografia Alchemica

di "Moonlight Luce di Rinascita"



Durante il seminario si parlerà di:

- Condizionamenti

- Bisogno di riconoscimento

- Il grande inganno

- Assumersi la Responsabilità della propria Felicità

- BenAttia e AutoGuarigione

- Strumenti di Rinascita

- Fotografia Alchemica

- Il Dono dell'Autostima

- Le Donne di Ester: Storie di Rinascita



Prenotazioni: Ester Stella 329 8044105

Posti limitati, evento a contributo € 20



Martedi 5 Novembre 2019 dalle ore 20:45

Via Noalese 111/D - Treviso



Ester Stella Carbonetti, donna, formatrice,

fotografa Alchemica dell’Anima.



Si occupa da anni di formazione personale e motivazionale e, dal 2013, ha dato vita al progetto di Fotografia Alchemica “Moonlight Luce di Rinascita”, volto all’aiuto e al sostegno in un percorso di autoconsapevolezza femminile.