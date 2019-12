Fino a Capodanno è un Dump tutto musicale

Dopo il rush natalizio, l’anno del DUMP non può che finire in musica. Ecco allora altre tre date prima di salutare il 2019, fatte di musica eclettica, concerti live e party per festeggiare la mezzanotte. Si comincia domani con i Flick to Kick, il duo trevigiano che non tradisce mai, si prosegue domenica con il live dell’ormai storica band trevigiana King Size, si chiude la notte del 31 con il tropical di Dj Wandervogel. Arrivederci nel 2020!

Sabato 28 dicembre – The Zapping Session con Flick to Kick – Flick to Kick è il progetto musicale di Denis Favero e Filippo Vernier. Le situazioni in cui prediligono esibirsi sono legate più al concetto di “soundscapes” e di “colonna sonora” che non a quello strettamente riconducibile al ballo. La versatilità di questo progetto e dei suoi due protagonisti rende i DJ set di Flick To Kick molto apprezzati anche in ambiti legati al mondo dell’arte: hanno infatti accompagnato numerosi vernissage ed inaugurazioni di locali o negozi. Un duo unico e assolutamente eclettico che propone uno show sempre diverso a seconda della situazione in cui si trova ad agire. Dalle 21

Domenica 29 dicembre – King Size live Come da tradizione, il concerto della band rock&roll più famosa del trevigiano, pronta a sciorinare fiamme musicali in tutta Galleria Bailo. Dalle 21.

Martedì 31 dicembre – New Year Party con Dj Wandervogel- Dalle 23.00 con DjWandervogel alla consolle, ci si scatena per festeggiare col botto e rendere incredibile, già dalle prime ore, il nuovo anno. Il party di Capodanno del centro non ha bisogno di prenotazione ed è a ingresso gratuito.