Il weekend del Dump tra funk, brit-pop e jazz

Line-up eclettica questo weekend al Dump, il locale della Galleria Bailo ormai divenuto punto di riferimento in centro storico a Treviso per artisti, cultori, e appassionati della musica di qualità, che accorrono ogni settimana da tutta la Marca e non solo per partecipare a concerti, incontri e sperimentazioni sonore. Si parte con un venerdì dai ritmi funk, groove e retrò insieme a FabriBorg DJ & Friends, si prosegue sabato le esplorazioni musicali dal divertente mood british di Mr Shoe Deejay, si chiude in bellezza domenica con il live del trio Cesselli, Senni e Colussi, in collaborazione con Treviso Suona Jazz. Come mancare?

Venerdì 29 novembre – “Moto Sound Machine” con FabriBorg DJ & Friends – FabriBorg, Dj e motorcycle rider ci trasporterà in un movimentato motoraid sonoro: tratti in salita, curve e sterrati immersi in un paesaggio musicale unico, dalla Funk Groove Music e al retrò-style! Ore 21.30.

Sabato 30 novembre – “Thanks God it's Saturday” con Mr Shoe Deejay – Ritornano i ritmi eclettici di Mr Shoe Deejay, in console con la migliore selezione Rock, Brit-pop, e Indie per festeggiare alla grande il sabato sera, “Indeed”! Ore 21.30.

Domenica 1 dicembre – Cesselli / Senni / Colussi (live) + Jam Session – Nuovo appuntamento al Dump con i live di musica jazz seguiti da Jam Session. La terza data di questa stagione, in collaborazione con Treviso Suona Jazz, vedrà protagonisti in Galleria Bailo tre musicisti d'eccellenza del panorama Italiano. Bruno Cesselli è tra i più conosciuti e apprezzati pianisti sulla scena jazzistica europea, vanta collaborazioni con Art Farmer, Lee Konitz, Kenny Wheeler. Al suo fianco troviamo uno dei più richiesti contrabbassisti del nostro Paese: Stefano Senni. Vincitore nel 2011 della categoria "contrabbasso" del referendum nazionale Insound, è membro del collettivo ElGallorojo, del Parco Della Musica Jazz Lab e del quintetto “I Visionari” di Stefano Bollani. Completa il trio, Luca Colussi. Batterista dalla lunga esperienza, ha recentemente collaborato con David Liebman, Francesco Bearzatti e Fabrizio Bosso.

A seguire, Jam Session. L’appuntamento, dedicato alle performance sperimentali e alla condivisione, aperto ai musicisti, abili e non, che potranno mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori insieme ad altri strumentisti, magari creando anche future collaborazioni! Chitarristi e i Bassisti sono invitati a portare il loro strumento! Tastiere e Batteria saranno a disposizione in loco. Ore 21.00.