Al Dump ritmi tropicali per un weekend bollente

Sonorità vacanziere per svegliarsi dal torpore invernale al Dump, il locale della Galleria Bailo che questo fine settimana ha in programma due serate per ballare sul dancefloor fino a tarda notte sognando le calde atmosfere dei Tropici. Venerdì l’atmosfera si infiammerà con la selecta vinilica e dal suono disco di Dan Delgado, mentre sabato sera si viaggerà verso la zona di confine con la House, tra ritmi Afro e Tribali, insieme a Dj Wandervogel. Come mancare?

Venerdì 6 dicembre – “Gourmandises” con Dan Delgado – Tante prelibatezze nel menù di questa serata, che vedrà infatti alternarsi specialità danzerecce e chicche sonore, con un’ampia selezione di dischetti vecchi e nuovi dal sapore vinilico e genuino. Una selecta firmata Dan Delgado decisamente "Fat": dal suono Disco alle suggestioni Tropical e Afro, con un tipico tocco francese. Ore 21.30.

Sabato 7 dicembre – “Tropical Disco Club” con Dj Wandervogel – Grande ritorno a Treviso per Wandervogel, dj dallo stile musicale caratteristico e proprio di chi con una spiccata indole vagabonda ha girato tutto il mondo prima di fermarsi a Trieste. Alla console di Dump, ci condurrà al confine fra la Disco e la House, alla scoperta di una tessitura ritmica punteggiata da riferimenti a ritmi tribali che vanno dai Caraibi all'Africa. Ore 21.00.