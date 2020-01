Il dancefloor del Dump è House e Disco, con un pizzico di Techno

House e Disco, con un pizzico di Techno. Un dancefloor luminoso, percussivo e vibrante quello che attende gli avventori del Dump. Questo weekend, il locale della galleria Bailo ospiterà infatti il DjSet di Luca Carnifull del duo “Fare Soldi”, tra i principali protagonisti del risorgimento danzereccio italiano. A seguire, sabato sera, la selecta bollente dai ritmi decisamente hot dei trevigiani “Teste Scalze”. Infine, domenica, sarà il turno di “Dj Ilia”, new entry al Dump, che animerà il nuovo aperitivo musicale “Day Off”.

Venerdì 24 gennaio – “Last Days Of Disco” con Luca Carnifull – House, disco ed un pizzico di techno con tutta l’energia di Luca Carnifull del duo friulano “Fare Soldi”. Esperto nella mescita di mix che combinano il gusto per svariati generi musicali alla luce di un personalissimo stile: la "Frico Disco". Tra i principali protagonisti del risorgimento danzereccio italiano, ha pubblicato, insieme al collega Pasta, album di successo come "One nation under a grande Cassa", "Sappiamo dove abiti", "Vigorilla", e "Casotto". Dopo aver condiviso la consolle con una lunga lista di maestri indiscussi del calibro di One Man Party, James Murphy, Calvin Harris, Mr. Oizo, Sebastian, Kavinsky, Crookers, è ora pronto a elettrizzarci al Dump “all night long”. Perché le cose belle prima o poi finiscono sempre, ma non questo venerdì sera. Ore 21.30.

Sabato 25 gennaio – “Coconut Beats” con Teste Scalze Dj set – La Teste Scalze Pharmaceutics presenta una vera e propria cura ricostituente per la tua carenza di Groove: Coconut Beats - Fresh Sound for Hot People. Agitarsi bene prima e durante l'uso! Ore 21.30.

Domenica 26 gennaio – “Day Off” con Dj Ilia – Cosa c’è di meglio per concludere alla grande il weekend di un drink al Dump? Day Off è il nuovo aperitivo della domenica di Treviso con la musica scelta e mixata da Dj ILIA. Noi non vediamo l’ora che arrivi il nostro “giorno libero”. Ore 18.00