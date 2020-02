Disco, House e Indietronica: al Dump tutti i colori del ritmo nel weekend di San Valentino

Lineup dai ritmi multicolori nel fine settimana di San Valentino al Dump. Un weekend speciale che il locale della Galleria Bailo festeggerà con una speciale programmazione musicale, variopinta e aperta alle sperimentazioni. Si parte giovedì con il concerto jazz degli Off Broadway: un appuntamento, in collaborazione con Treviso Suona Jazz, che vedrà salire sul palco il gruppo formato da quattro grandi interpreti che illumineranno l’atmosfera con le composizioni del “Great American Songbook”. E poi un weekend pazzesco: dal djset di venerdì sera con il mix sonoro dalle tinte energiche e romantiche di Dan Delgado al sabato notte in compagnia di Ale Vigneri, pronto ad alzare ancor di più i toni della dancefloor con la sua migliore selecta House. Domenica, gran finale di settimana con il live dalle sonorità Indietroniche dei Karoshi, band emergente vicentina che ha fatto della ricerca del sound al confine tra Indie, Elettronica, Rock e Pop la sua griffe. Come mancare?

Giovedì 13 febbraio – OFF Broadway + Jam Session – Come ogni secondo giovedì del mese, proseguono gli appuntamenti jazz seguiti da Jam Session in collaborazione con Treviso Suona Jazz. Questa settimana a salire sul palco del Dump saranno gli Off Broadway, quartetto formato da: Michele Uliana (clarinetto), Davide Palladin (chitarra), Nicola Bortolanza (contrabbasso) e Max Trabucco (batteria). Il gruppo nasce nel 2014 dalla volontà di rielaborare con propri arrangiamenti alcune composizioni legate del panorama musicale della Tin Pan Alley e dei teatri di Broadway. Canzoni che fanno parte del “Great American Songbook”: gli “Standards” della musica Jazz. A seguire, Jam Session. L’appuntamento, dedicato alle performance sperimentali e alla condivisione, aperto ai musicisti, abili e non, che potranno mettere alla prova la loro abilità di improvvisatori insieme ad altri strumentisti, magari creando anche future collaborazioni! Chitarristi e i Bassisti sono invitati a portare il loro strumento! Tastiere e Batteria saranno a disposizione in loco. A partire dalle ore 21.00

Venerdì 14 febbraio – “La Disco Suite - Friday Love Affair” con Dan Delgado – La selezione 100% soulful di La Disco Suite con perle del passato e gustose riedizioni del presente. In occasione di San Valentino, Dan Delgado ritorna al Dump per uno speciale Friday Love Affair: fra un classico di Barry White e una hit di Donna Summer, nei solchi vinilici scivoleranno tracce epiche e chicche nascoste, con un mix sonoro a base di NYC Disco, Baia Sound, French Disco, Brazilian Rhythms, Italo e Balearic Disco. Keep in touch e... ci si vede al Dump! Ore 21.30

Sabato 15 febbraio – “Selector” con Alē Vigneri Dj – La migliore selecta di House Music by Alessandro Vigneri. Il giovane deejay veneziano porterà al Dump tutta l’energia di una selezione originale e ricercata con la maestria di chi alla console ha suonato al fianco di DB Boulevard, Chevel, Bastinov e Giuliano Veronese. Ore 21.30

Domenica 16 febbraio – Karoshi (live) – I Karoshi nascono a Vicenza nel 2014 come trio strumentale. Dopo la pubblicazione dell’EP “Maizena”, allargano la formazione e assieme a Mirko Brigo e Nicola Sanguin registrano “Antera” al Bunker Studio, un EP di quattro tracce orientato allo Space Rock che vede un primo utilizzo della voce e dei sintetizzatori. Nel 2018 il gruppo entra a far parte de La Distilleria – Produzioni Musicali per produrre “Cosmic Latte”, LP registrato e prodotto da Filippo Mocellin. In questo nuovo lavoro i Karoshi consolidano l’utilizzo della voce, implementando nuovi strumenti per dare spazio alla sperimentazione e senza anteporsi alcuna limitazione di genere. Nel 2019 rilasciano lo stesso album per la label Seahorse Recordings.