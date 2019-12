Il Natale del Dump è pieno di musica

Il Natale del DUMP è fatto di musica. Dal vivo. Djset. Rock. House. Italo disco. Anni ’80. Insomma, chi più che ne ha, più ne metta. Chi vorrà scambiarsi i regali, ritrovarsi dopo cena o smaltire le feste, sa che in Galleria Bailo troverà sempre qualcosa di eccezionale. Si parte domani coi Radiofiera e Dj Paolo Spilly, si prosegue a Natale con l’edizione speciale dell’Origami, si prosegue il 26 con Fuori dai Maglioni e si chiude il 27 con Roger Ramone.

Martedì 24 dicembre – Radiofiera’s Ciarastea e Dj Paolo Spilly Il tradizionale evento dei Radiofiera. Accompagnati da Tolo Marton, The Fireplaces, Giorgio Barbarotta, dal coro dei Ruggers Tarvisium, e tanti altri amici, doneranno a tutti dell'ottima musica in cambio del vostro sostegno a Parent Project aps che si occupa di bambini affetti dalla distrofia di duchenne e becker. Dalle 18.45 l’ultima tappa del tour che nel pomeriggio pervade tutta la città, proprio al DUMP. A seguire, il djset di Paolo Spilly from Suonica!

Mercoledì 25 dicembre – Origami Xmas Edition – :ORIGAMI lab:: è una esposizione sonora, che trae la propria linfa da una santabarbara di oltre 13000 vinili e prenderà vita nel cuore della città, in uno dei locali più underground, il Dump. Nelle serate ::ORIGAMI lab:: si ascolta una selezione delle tracce meno conosciute e più ricercate. Le versioni mai usate, pezzi rari dagli anni 90 fino ai giorni nostri, spaziando tra house, deep, techno e sperimentale tutto ovviamente in vinile, in un atmosfera accogliente e soffusa, che renderà l'esperienza ancora più coinvolgente. Questo Natale di nuovo in console assieme a GILO ci sarà il londinese Michele Michinyc Slapper! Dalle 21.30.

Giovedì 26 dicembre – Fuori dai maglioni, l’altro Natale con Alex Paone e The Pitch Ritorna per il terzo anno il party dedicato ai maglioni di Natale. I più belli, i più brutti, da sfoggiare con ironia e fierezza. Musica ‘80 con perle italo disco a cura di Dj Alex Paone e The Pitch. Dalle 21.

Venerdì 27 dicembre – Sounds Xmas Edition con Roger Ramone - SOUNDS toccherà "Tutti i Colori del Party", dall'Indie al Funk, dal Britpop al Punk Rock all'Electro. Siete pronti? Dalle 21.