Al Dump di Treviso il dj finlandese Tony Sirén

Da Helsinki a Treviso. Arriva dalla Finlandia la Special Guest Star di questo fine settimana al Dump, il locale della Galleria Bailo che si conferma il principale approdo del centro cittadino per deejay e musicisti del palcoscenico internazionale. Artista affermato della scena musicale scandinava, Tony Sirén, salirà alla console del Dump venerdì, in occasione dell’opening party di “VeriDisQuo!”, una serata attesa e ormai considerata un “must” tra gli appuntamenti con il divertimento in musica della Marca. Un weekend, dunque, che si aprirà con un djset esplosivo. A seguire, sabato, si ballerà sulle note dei film di Tarantino insieme al duo delle Teste Scalze. Chiusura in bellezza domenica con i ritmi soul/funk anni ’60 e ’70 di Robert Boogaloo.

Venerdì 20 settembre – VeriDisQuo! – Anche quest’anno il Dump sarà il main stage di VeriDisQuo! Primo appuntamento della nuova stagione con una combinazione di idee musicali diverse: House, Funk, Nu e Italodisco formeranno il floor della serata. In console per questa grande apertura, Dal+z, Butyreux, Benny Rou e direttamente dalle terre scandinave il dj Tony Sirén! Ore 21.30

Sabato 21 settembre – Pulp Connection Night – La musica è da sempre un tratto inconfondibile dei film del regista culto Quentin Tarantino, tanto da diventare parte integrante delle storie che il cineasta ogni volta racconta per immagini. Gli ingredienti sono noti: vecchie colonne sonore di b-movie, Surf, Soul, Psycho Blues, Urban, Tex-Mex, Spaghetti Western, Sixties and Seventies Pop, Swing, Roots Rock’n’Roll, Country, Rockabilly, Latin Jazz. In occasione dell'uscita del film "Once Upon a Time in… Hollywood" le Teste Scalze proporranno un dj-set a quattro mani intorno a tutte queste atmosfere sonore. Ore 21.30

Domenica 22 settembre – James Brown Night – A spasso nel tempo con i 45 giri di Robert Boogaloo, che ci porterà tra le sonorità di James Brown, passando dal Soul/Funk degli anni '60 fino al Northern Soul degli anni '70! Ore 20.00