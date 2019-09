Tra estate e autunno: l’elemento terra - workshop stretching energetico dei meridiani

Ogni stagione porta con sé caratteristiche ben precise, a cui il nostro corpo deve adattarsi: per agevolarlo in questi passaggi, è possibile focalizzare l’attenzione sull’elemento che, secondo la Medicina Tradizionale Cinese, caratterizza il periodo. Grazie allo Stretching energetico dei meridiani è possibile armonizzare mente e corpo all’elemento che domina la stagione.



Durante la lezione teorico-pratica approfondiremo le qualità dell’elemento osservandole nel nostro corpo e applicheremo esercizi fisici creati appositamente per stimolare l’equilibrio in armonia con la stagione in corso.



FRA ESTATE E AUTUNNO: L’ELEMENTO TERRA



L’elemento Terra lavora per garantire l’utilizzo del prezioso Ki contenuto nel nutrimento, costituisce -attraverso il cordone ombelicale prima e l’intero apparato digestivo poi- il collegamento fra tutti gli altri elementi, applicandosi per il loro migliore stato di salute.



Alcune caratteristiche dell’elemento terra secondo la MTC:



☑️ Orario di attività dell’elemento: 07:00 – 09:00

☑️ Stagione: cambio ed “Estate Indiana”

☑️ Punto cardinale: Centro

☑️ Gusto: Dolce

☑️ Odore: Dolciastro

☑️ Senso: Gusto

☑️ Tessuti: Muscoli, bocca, saliva

☑️ Voce: Cantante

☑️ Agente esterno: Umido

☑️ Colore: Giallo

☑️ Emozioni: Preoccupazione / Fiducia



***

Alla fine ci sarà un approfondimento di Ginnastica “Perineo, Integrazione e Movimento®”, per restituire elasticità, tono, flessibilità ai muscoli del perineo attraverso una profonda consapevolezza sensoriale e il movimento globale del corpo. Questa metodologia fa sì che la persona possa conoscere questa zona del corpo in modo semplice, naturale e in accordo con il proprio modo di essere. Con Fulvia Ravenna, insegnante certificata del metodo “Perineo, Integrazione e Movimento® – di Nuria Vives”.



Insegnante e curatrice dell’evento: Alessandra Ramelli, istruttrice di ginnastiche posturali, Pilates e Stretching Energetico dei Meridiani



ISCRIZIONE ENTRO MARTEDI’ 15 OTTOBRE