Vai al cinema e gioca in Escape room

Il 14 marzo 2019 esce nei cinema italiani il film più atteso dell'anno, Escape Room. Sei giovani, dai diversi vissuti ed esperienze, all'apparenza legati solo dal caso, si ritrovano a partecipare come concorrenti ad una nuova esperienza di gioco immersiva: l’escape room della Minos, dalla quale si può uscire solo risolvendo una serie di complessi enigmi, ma in caso di vittoria ben 1 milione di dollari saranno consegnati ai vincitori. Quello che doveva essere solo un gioco innocuo, si trasformerà ben presto in un incubo dalla tortuosa via di fuga, che metterà a dura prova i concorrenti, costretti a combattere contro il loro peggior nemico: sé stessi. Con l'occasione dell'uscita di questo film Escape Room Evolution - Treviso fino al 31 marzo 2019 offrirà uno sconto del 10% ad ogni squadra che presenterà almeno un biglietto d'ingresso per il film Escape Room.



https://escaperoomevolution.it/ tel. 3291404311; info@escaperoomevolution.it