F@mu al museo Salce! ingresso gratuito per tutti

Domenica 13 ottobre 2019, in occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, il Museo nazionale Collezione Salce di Treviso (via Carlo Alberto 31) sarà aperto gratuitamente per tutti dalle 10.00 alle 18.00 (ultimo ingresso 17.30).



Nella stessa giornata, per i più piccoli e per le loro famiglie, verrano offerte due visite guidate animate, alle ore 10.00 e alle ore 14.00, dal titolo "C'era una volta... Nando Salce e la sua collezione". Le attività proposte sono a cura del personale del museo.



Nato a Treviso nel 1887 il ragionier Ferdinando Salce, detto Nando, iniziò giovanissimo a collezionare manifesti illustrati. Non si fermerà più arrivando a raccogliere circa 25.000 pezzi conservati nella soffitta della sua casa in borgo Mazzini, in città. Alla sua morte donerà l’intera collezione allo Stato Italiano.



Il collezionista trevigiano sarà il protagonista della visita guidata animata pensata per i piccoli visitatori: attraverso lo strumento del racconto e del gioco i bambini si avvicineranno al mondo del manifesto illustrato, della grafica pubblicitaria e del collezionismo.



Nel corso della visita le famiglie riceveranno un opuscolo con una serie di "figurine" da portare a casa come ricordo dell'esperienza vissuta.



Informazioni utili

Per bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni (e le loro famiglie)

Durata: 60 minuti

Orario: 10.00 e 14.00

Prenotazione obbligatoria pm-ven.collezionesalce@beniculturali.it o 0422 591936

Ingresso al museo e visite guidate: nessun costo