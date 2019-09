Presentazione pubblica della donazione Federico Seneca

Venerdì 20 settembre, alle ore 11.30, presso il Complesso di San Gaetano (via Carlo Alberto 31, Treviso), Daniele Ferrara, direttore del Polo museale del Veneto e del Museo nazionale Collezione Salce, renderà nota alla stampa e alla cittadinanza la Donazione Federico Seneca. Interverrà il figlio dell'artista, Bernardino Seneca. Con questa importante acquisizione, il Museo nazionale Collezione Salce arricchisce il suo patrimonio di sei bozzetti di Federico Seneca (Fano 1891 – Casnate con Bernate 1976), maestro indiscusso della grafica pubblicitaria del Novecento. Le opere donate, riferibili tutte agli anni Cinquanta e realizzate per l'azienda lombarda Lane BBB, andranno ad aggiungersi agli oltre quaranta manifesti dell'artista già presenti.



Seneca, direttore artistico della Perugina e della Buitoni, fu il geniale creatore delle immagini per il Bacio di cioccolato e la pastina glutinata. Nella sua carriera collaborò anche con altre prestigiose committenze, tra cui Modiano, Ramazzotti, Cinzano, Talmone, Chlorodont, e Agipgas. Dai primissimi manifesti Liberty, attraversando Futurismo e Art Déco, giunge, agli inizi degli anni Cinquanta, a una sempre più moderna sintesi delle forme. Creerà indimenticabili personaggi dalla valenza plastica e teatrale, anticipatori delle invenzioni della pubblicità animata per la televisione, rivelandosi una personalità originale e unica nel panorama della grafica pubblicitaria, non solo italiana.



Il Museo nazionale collezione Salce, nel corso del 2018, ha dedicato alla figura di Seneca un'ampia esposizione monografica, prima compiuta ricostruzione del suo percorso creativo, curata da Marta Mazza e realizzata in collaborazione con il Max museo di Chiasso.