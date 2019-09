Festa del bastardino 2019

Due imperdibili giorni dedicati ai migliaia di trovatelli pelosi in cerca di casa in tutta la provincia. Super PESCA DI BENEFICIENZA , i mitici "CUCCIOLOTTI" con attività dedicate ai più piccoli, SFILATA CANI e premiazione dei più belli e simpatici, tanta buona MUSICA, STAND GASTRONOMICI, ottima BIRRA e tanto DIVERTIMENTO !!!

SABATO 14 SETTEMBRE dalle 11.00 alle 18.00 musica ed animazione bimbi.

Segue Aperitivo Best-iale e Dj set by Spektra Shows

DOMENICA 15 SETTEMBRE dalle 11.00 alle 15.00 iscrizioni alla sfilata

ore 15.00 Presentazione unità cinofila Vigili del Fuoco

ore 16.00 inizio sfilata

ore 18.00 premiazione cani in concorso