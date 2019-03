Festà del papà: ingresso gratuito al percorso Leo da Vinci del parco degli Alberi parlanti

Domenica 17 Marzo ingresso gratuito per i papà a Le macchine di Leo da Vinci!

Il "Parco degli Alberi Parlanti" festeggia tutti i papà domenica 17 marzo 2019 e propone un'esperienza unica per la loro festa: la visita a Le Macchine di Leo da Vinci per loro è omaggio !



Ogni famiglia potrà così scoprire le invenzioni e i segreti di Leonardo ragazzo.

Informazioni e prenotazioni chiamando lo 0422694046