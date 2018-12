Festival del gospel al teatro Sant'Anna: il programma e le date

Dal 18 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019 al Teatro Sant’Anna torna il

XIX FESTIVAL DEL GOSPEL, con 4 grandi gruppi dall’Italia e dagli States

per regalare agli spettatori grande musica che emoziona.



Sono già aperte le prevendite per le serate



Il 18-21-28 dicembre 2018 e il 2 gennaio 2019 sono le date che gli amanti del Gospel non mancheranno di segnare sul calendario. Sono gli appuntamenti del XIX Festival del Gospel al Teatro Sant’Anna, rassegna ideata e organizzata da Gli Alcuni, che ogni anno porta in città grandi gruppi che con la loro musica regalano calore ed emozione, facendo apprezzare maggiormente le serate di festa. Il cartellone propone come sempre serate coinvolgenti, in grado di entusiasmare grazie all'energia degli artisti che saliranno sul palco: quattro concerti irrinunciabili, con una selezione delle migliori formazioni dagli Stati Uniti a cui si unisce il coro italiano Bassano Bluespiritual Band.



Primo appuntamento martedì 18 dicembre con Mr James Patterson and his Gospel Group direttamente dal South Carolina; si prosegue venerdì 21 con United Voices, mentre venerdì 28 è il turno della corale italiana Bassano Bluespiritual Band – e parte del ricavato di questo concerto verrà devoluto alla popolazione bellunese colpita dal maltempo. Il pubblico del Teatro Sant’Anna saluterà il 2019 con il concerto degli statunitensi Heart & Soul of Gospel – feat. Jerome Griffin, mercoledì 2 gennaio.

Tutte le serate avranno inizio alle 21. Al Teatro Sant’Anna sono già iniziate le prevendite per le serate.



Sergio Manfio, presentando la rassegna del Festival Gospel, dice: “Il Gospel nasce da un desiderio di preghiera, indipendentemente dalla fede religiosa o dall’etnia di appartenenza. Sarebbe proprio il caso di indirizzare, tutti insieme, una PREGHIERA a chi ha in mano il destino della nostra terra, l’unica che abbiamo, perché provassero a pensare a qualche buona idea per evitare la catastrofe alla quale andremo velocemente incontro se non interveniamo in tempo! Nel caso non avessero idee possono sempre rivolgersi a chi ne ha!”



Martedì 18 dicembre 2018 – ore 21

Mr James Patterson and his Gospel Group | South Carolina – USA



James L. Patterson, voce leader e direttore artistico del gruppo, giovanissimo si forma alla South Carolina State University, in seguito sviluppa una significativa attività di insegnamento musicale presso la “Cross Elementary e Cross High School” di Charleston. Tra i suoi allievi spicca il nome di Joshua Rogers vincitore del “Bet Sunday – Best Season 5”. Ha inoltre collaborato con la star gospel Richy Dillard al Black Expo 2014.

Per questo suo primo tour in Italia Mr Patterson arriva con un ensemble composto da straordinarie voci accompagnate al pianoforte di Sean McClain, dotato pianista dal “groove” tipico del gospel del sud degli States. Una nuova sfida dell’artista che si presenta al pubblico italiano con tutte le credenziali per stupire e lasciare il segno della sua musica nel cuore degli spettatori.



Venerdì 21 dicembre 20118 – ore 21

United Voices | North East – USA



United Voices è un gruppo di artisti indipendenti originari del Nord-Est degli Stati Uniti. Si compone di coristi gospel professionisti, tutti di grande talento e riconosciuti nell’ambito della musica gospel statunitense. Negli oltre 15 anni di esperienza insieme, il coro ha condiviso le scene con tantissimi musicisti gospel e R&B di livello internazionale. La loro incredibile vocalità è evidente fin dalle prime note, così come la passione e lo spirito che li guida durante i loro concerti.

Il gruppo è stato fondato da Danton Whitley, cantante e artista noto nel panorama gospel americano e conosciuto per la sua abilità nel creare formazioni musicali con artisti talentuosi.



Venerdì 28 dicembre – ore 21

Bassano Bluespiritual Band | Bassano del Grappa – ITALIA



La Bassano Bluespiritual Band si distingue come una delle realtà più interessanti presenti nel territorio veneto; nata sotto lo slancio della musica Gospel si è poi dimostrata capace di spaziare anche in altri ambiti musicali. Tra le voci che in passato hanno composto il coro della BBBand Junior, diventate poi famose nel panorama musicale italiano, quella di Francesca Michielin.

Da settembre 2015 la direzione musicale è stata affidata al M° Lorenzo Fattambrini, il quale ha dato avvio a una profonda ristrutturazione artistica della formazione bassanese, rilanciando la BBBand in un’ottica particolarmente attenta all’esecuzione corale e strumentale, curando in modo sempre più efficace l’assetto vocale e tecnico musicale. La BBBand ha da tempo ideato il progetto denominato “Grazie Gospel”, mettendo la propria musica al servizio della solidarietà sociale.

Parte del ricavato del concerto verrà devoluto alla popolazione bellunese.

Mercoledì 2 gennaio – ore 21

Heart & Soul of Gospel – feat. Jerome Griffin | South Carolina – USA



Heart & Soul of Gospel è un progetto realizzato nel 2015 da Jerome J. Griffin. Figlio del ministro della chiesa battista di Charleston, fin da piccolo Mr Griffin è circondato da cantanti e musicisti gospel. Nel tempo sviluppa un grande interesse anche per altri generi musicali fra i quali soul, R&B, reggae e altri stili della musica afroamericana. Giovanissimo fa parte del gruppo Tony Washington Singers partecipando a numerosi tour in Europa. Degna di nota anche la carriera personale dei componenti del gruppo, che negli anni hanno collaborato e condiviso il palco con grandi artisti del calibro di Branford Marsalis e John P. Kee.

La performance del gruppo si dimostra un’autentica testimonianza di vibrante e sentita condivisione, di preghiera appassionatamente partecipata.

Un perfetto mix di influenze gospel tradizionale, contemporaneo e di arrangiamenti con ricercate sfumature soul, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria.



Biglietto concerto singolo: 15€ Tessera 3 concerti a scelta: 39€ Tessera 4 concerti: 44€

Prevendita biglietti: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.30 Alcuni Teatro Sant’Anna | Viale Brigata Treviso, 18 | TREVISO | Tel. 0422 421142 | teatro@alcuni.it