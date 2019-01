Fiera "Io casa" a Treviso, in zona Dogana

Torna a Treviso il tradizionale appuntamento con FIERA IO CASA, storica manifestazione di riferimento per il mondo della casa organizzata da Gu&Gi Equipe di Asolo, in programma nei due weekend 2-3 e 9-10 febbraio 2019. La 15^ edizione della Fiera si propone al pubblico con oltre un centinaio di aziende dell’area del Triveneto che proporranno nuove soluzioni per la casa. Denominatori comuni il comfort e il design. Il primo si declina nell’edilizia tradizionale e nella bioedilizia, nell’impiantistica e nel risparmio energetico, nella sicurezza, nelle finiture e nei servizi per la casa. Il secondo nell’arredamento e nei complementi, nell’arredo bagno e in quello esterno, nell’illuminazione e nelle soluzioni per il riposo. Insomma, tutto quello che serve per dare forma, personalità e carattere alla propria abitazione con soluzioni sempre più smart ed efficienti.

Accanto all’ampia selezione di aziende presenti, un ventaglio di proposte e di collaborazioni arricchiscono le quattro giornate di fiera:

- Appuntamenti informativi. Momenti di approfondimento per i visitatori per conoscere le migliori soluzioni per la propria abitazione:

- Consulenze gratuite a cura degli interior designers di Made in Italy Academy. Per tutti i visitatori che lo desiderano, gli interior designers saranno a disposizione per fornire gratuitamente suggerimenti per la progettazione della propria casa. Per chi desidera usufruire del servizio sarà sufficiente portare la piantina della propria abitazione.



- I professionisti del futuro: due scuole del territorio dimostreranno le loro abilità e competenze. Gli studenti del Centro di Formazione Professionale Edile di Treviso, frequentanti il percorso a qualifica e diploma di tecnico edile, realizzano una piccola struttura in cartongesso e la rifiniscono a calce. La scuola professionale Lepido Rocco espone le realizzazioni dei poli servizi, turistico-alberghiero, meccatronico, grafico e legno-arredo.



- Laboratori per bambini: nelle due domeniche pomeriggio, a partire dalle ore 14.30, saranno attivi i laboratori digitali per i bambini dai 4 anni in su. Le attività sono gratuite e ad accesso libero e sono curate da Make & Play. Il format è pensato per avvicinare ragazzi e bambini a elettronica, robotica, programmazione e fabbricazione digitale. L’obiettivo è renderli consapevoli nell’uso della tecnologia e abili nelle scienze applicate in modo pratico, giocoso e divertente. Fiera Io Casa è quindi l’occasione ideale per conoscere professionisti, trovare idee, informarsi. Il tutto per dare nuova vita alla propria casa.