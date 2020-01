Fiera "Io casa" a Treviso

Nei weekend 1-2 e 8-9 febbraio in zona dogana a Treviso le proposte dedicate alla casa. TREVISO_Ritorna anche quest’anno il tradizionale appuntamento trevigiano dedicato al mondo della casa. 1-2 e 8-9 febbraio, due weekend per conoscere le migliori soluzioni per la costruzione, la ristrutturazione, il risparmio energetico ma anche l’arredo e le finiture. Le migliori soluzioni per la casa sono proposte da circa 100 aziende provenienti dall’area del triveneto che saranno a disposizione, nei due primi fine settimana di febbraio, per presentare le loro novità e soluzioni nel campo dell’edilizia e dell’arredo.

Quest’anno Fiera Io Casa abbraccia il tema dell’anno 2020: Anno internazionale della salute delle piante! Una presenza immancabile e necessaria nella vita di tutti, senza piante la nostra casa sarebbe meno accogliente così come il nostro pianeta diventerebbe inospitale. Il nostro impegno per il rispetto dell’ambiente si è concretizzato utilizzando carta riciclata per il materiale promozionale, moquette riciclabile, raccolta differenziata. E’ diventato ormai un appuntamento atteso quello con Io Casa che anche quest’anno annovera fra i partecipanti importanti aziende del territorio che sapranno soddisfare le esigenze del pubblico più esigente. Accanto all’ampia selezione di aziende presenti, un ventaglio di proposte e di collaborazioni arricchiscono le quattro giornate di fiera:

- Appuntamenti informativi. Momenti di approfondimento per i visitatori per conoscere le migliori soluzioni per la propria abitazione:



 Impianti radianti ad alta efficienza a foglia a Soffitto, Parete e Pavimento (Ideali per Pompe di Calore e Ristrutturazioni).

A cura di: R.R.I. SRL – CLIMATIZZAZIONE RADIANTE

Sabato 1 e 8 febbraio ore 16.00



 Soluzioni di efficienza energetica ed intelligenza artificiale per gli edifici residenziali.

A cura di: Pistorello Group

Sabato 1 febbraio ore 17.00; domenica 9 febbraio ore 11.30



- Laboratori. Momenti di intrattenimento per i visitatori più giovani. I bambini in visita con le loro famiglie potranno cimentarsi in attività creative:



 "INTRECCI" Utilizzando materiali poveri come vimini e rami di salice, i bambini avranno la possibilità di creare con le loro mani piccoli oggetti, prendendo confidenza con l'intreccio e l'attività manuale in genere

A cura di: Selvatica Associazione Culturale

Domenica 2 febbraio ore 15.00



 “IL RICCIO”. Utilizzando materiali di scarto come vecchi calzini, spago e bottoni, i bambini potranno familiarizzare con il ciclo del seme (lino) e contemporaneamente conoscere l’importanza di un piccolo ma importante animale, il riccio, spesso presente nelle fattorie e nelle realtà contadine. Cimentandosi nella realizzazione di un “giocattolo fai da te”, potranno vedere di giorno in giorno la germinazione e lo sviluppo delle piccole piantine che andranno appunto a formare “gli aculei” del loro riccio!

A cura di: Fattoria Didattica Il Codibugnolo

Domenica 2 febbraio ore 16.00





 “LANATURAINCASASEMPRE”. ll workshop e laboratorio artistico #lanaturaincasasempre# è rivolto a chiunque desideri portare in casa un po’ di giardino e per tutti gli operatori dell’Home Staging. Impareremo, infatti, insieme come creare una composizione naturale che possa abbellire una stanza, un ingresso, una semplice parete. Impareremo come rendere vive, vissute davvero, accoglienti ed accattivanti le nostre case, con quanto potremmo raccogliere durante una semplice passeggiata.

A cura di: ASSOCIAZIONE CULTURALE SOCIALE “Mon Petit Château D’idées”

Domenica 2 febbraio ore 17.00



- Consulenze gratuite a cura degli interior designers di Made in Italy Academy. Per tutti i visitatori che lo desiderano, gli interior designers saranno a disposizione per fornire gratuitamente suggerimenti per la progettazione della propria casa. Per chi desidera usufruire del servizio sarà sufficiente portare la piantina della propria abitazione.



- I professionisti del futuro: La scuola professionale Lepido Rocco espone le realizzazioni dei poli servizi, turistico-alberghiero, meccatronico, grafico e legno-arredo.



Fiera Io Casa è quindi l’occasione ideale per conoscere professionisti, trovare idee, informarsi. Il tutto per dare nuova vita alla propria casa.