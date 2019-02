Figli, genitori, scuola: una alleanza per la libertà dalle droghe. Incontro con Federico Samaden

Federico Samaden, milanese di nascita con un passato di tossicodipendenza e una lunga esperienza a San Patrignano, oggi dirige l’istituto Alberghiero di Roveredo e Levico Terme frequentato da circa 800 studenti. È stato invitato dall’Associazione Amici di San Patrignano Treviso a portare la sua testimonianza di “caduta e rinascita” per aiutare le tante famiglie trevigiane, e i loro ragazzi, che stanno combattendo contro la schiavitù della droga e per fare informazione e prevenzione rispetto a un fenomeno di nuovo in crescita tra i giovanissimi.

L’iniziativa, dal titolo “Figli, genitori, scuola: una alleanza per la libertà dalla droghe”, si terrà martedì 26 febbraio, alle ore 20.30, all’ITT “G. Mazzotti” di Treviso (via Tronconi 1). È a ingresso libero e gratuito. «Federico Samaden – spiega Elisabetta Rizzetto, presidente dell’Associazione Amici di San Patrignano Treviso - si rivolge sia al mondo dei ragazzi, che possono riconoscersi nella sua storia di vita raccontata nel libro autobiografico Fotogrammi Stupefacenti, sia ai genitori e agli educatori, affinché vigilino sui giovani e li aiutino a maturare un’identità solida, bilanciata, in grado di resistere alle pressioni mortifere che oggi permeano la nostra società».

L’Associazione Amici di San Patrignano Treviso è nata alla fine del 2012 per volontà di un gruppo di genitori che hanno vissuto, con i loro figli, il grave disagio della tossicodipendenza e li hanno sostenuti, con forte determinazione, nel loro percorso di recupero individuale e sociale. Ne fanno volontariamente parte i genitori dei ragazzi in percorso a San Patrignano, i genitori dei ragazzi che hanno già concluso tale percorso, nonché gli stessi ragazzi, usciti dalla Comunità, che sentono l’esigenza di trasmettere, a chi chiede aiuto, la forza necessaria per riprendere in mano la propria vita.

L’Associazione ha sede in via Giacomo Zanella, 5 presso la parrocchia Cristo Re. Per informazioni: 328.2996095.