Fish' n' grill 2019 a Treviso

Il tanto atteso festival dedicato al pesce alla griglia organizzato da Gastronomia Albertini torna in città con la sua seconda edizione: Fish'n'Grill si terrà dal 24 al 27 ottobre in Prato di Fiera. Dopo l'esperienza allo Stand Gastronomico dell'Oca alle Antiche Fiere di San Luca, la Gastronomia Albertini non si ferma, anzi, continua la festa. L'evento infatti si terrà proprio sotto lo stesso capannone in Prato di Fiera a Treviso.



Anche quest'anno farà da padrone il pesce, in una delle sue declinazioni più sfiziose: alla griglia. Tra calamari, gamberoni, seppioline e grigliata mista non mancheranno però alcuni piatti della tradizione: come i famosi folpi con il sedano, le sarde in saor e la spaghettata di vongole. Il tutto in piatti di ceramica. Ebbene sì, quest'anno gli Albertini puntano tutto sulla qualità, non solo del cibo, ma anche dell'esperienza gustativa. Al servizio in ceramica infatti si aggiungeranno anche i bicchieri rigorosamente in vetro, affinché si possa degustare al meglio il nostro Prosecco. Ma Fish'n'Grill non è solo pesce, per questo oltre che il palato verrà deliziato anche l’udito. Per quattro sere verrà proposto il miglior intrattenimento musicale live: dj set, musica Jazz, chitarra e voce e Acoustic Duo.



Un'edizione che si prospetta da record e che ancora una volta mette al centro la passione, la cultura e la tradizione della nostra terra. Per prenotare un tavolo chiamare +39 346 0178939 mentre per aver maggiori informazioni visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/fishngrilltreviso/. Gastronomia Albertini vi aspetta tutti i giorni in via Tomaso da Modena, 13 Treviso.