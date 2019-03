Conoscenza della natura attraverso la floriterapia

«Nella natura è rappresentato come in uno specchio tutto il nostro mondo interiore e da lì possiamo attingere a quest'acqua viva che può diventare dentro di noi acqua che zampilla per la vita eterna»_ queste le profonde parole di Ranieri Rossi che invita tutti a conoscere le leggi che regolano la Natura. Ci mostra una nuova visuale della Floriterapia che resta collegata interamente con la Matrice della pianta, nonché con le Leggi universali che governano il mondo vegetale. Dentro questa “Scienza Vivente” della Natura, l'animo umano attraverso la Fede può incontrare l'Artefice di questa Creazione e diventare un esploratore, uno scienziato. Artexpo, Associazione Culturale di Treviso con piacere vi da appuntamento a Silea di Treviso il 22 Marzo. Relatore Ranieri Rossi Naturopata, Floriterapeuta, Ricercatore. Seguira" Workshop di Floriterapia Domenica 31 Marzo - ore 9 - 13.00 sempre nella Sala Carlo Tamai a Silea di Treviso.