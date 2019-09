Futurewear by napapijri + the shape of things to come by Sabrina Notturno

Il gruppo VF Corporation, che include il marchio Napapijri oltre a Vans, The North Face, Timberland, ecc., ha scelto la città di Treviso per presentare "Futurewear by Napapijri", progetto basato sulla sostenibilità circolare dei capi presentati, in collaborazione con "The shape of things to come", un'esposizione dell'artista Sabrina Notturno focalizzata sul legame tra uomo e natura. La Mostra ha sede presso lo Spazio Lazzari di via Paris Bordone 14 a Treviso dove rimarrà dal 16 settembre fino al 30 novembre 2019.