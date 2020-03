Pillole di bon ton sul web con l'imprenditrice Giuliamaria Dotto Pagnossin

Gli eventi subiscono uno stop, ma la conoscenza non si ferma mai. Giuliamaria Dotto Pagnossin, event manager trevigiana, fa emergere un’altra sua grande passione e regala al web il suo “Bon Ton Time”, una serie di pillole di galateo per ogni genere, età e professione, che si riveleranno sicuramente utili una volta che si tornerà a vivere la vera quotidianità. «Non è facile farsi forza quando il proprio settore viene completamente bloccato. Questa situazione mi ha sicuramente messa a dura prova ma ho deciso di riemergere, cercando nel mio piccolo di poter essere utile»: introduce così il suo primo video Giuliamaria Dotto Pagnossin che opera da quindici anni nel settore degli eventi, uno in assoluto tra i più colpiti da questa pandemia che da ormai più di un mese costringe a cambiare le proprie abitudini di vita.



Così, dopo qualche settimana di apnea, l’imprenditrice sceglie di tornare nel web continuando a fare quello che da sempre la appassiona, ma in un’altra veste. “Bon Ton Time” è il nuovo format nato dall’agenzia di comunicazione ed eventi di Treviso che si promette di continuare a infondere conoscenza in maniera diversa e divertente. Una serie di pillole nel web sveleranno ogni settimana tramite i canali ufficiali YouTube, Facebook e Instagram della società (@giuliamariadotto) trucchi e suggerimenti su come apparire al meglio in ogni tipo di contesto, dal pranzo, o meglio colazione, in famiglia al business meeting in ufficio, non tralasciando il bon ton di tutti i giorni: il saluto e la stretta di mano, la riunione di condominio, il comportamento da tenere nella comunicazione via telefono e mail e molto altro.

Il sogno nel cassetto di scrivere un libro. Non è sicuramente una scelta casuale quella di affrontare il tema del galateo in ogni sua forma. Giuliamaria, infatti, nata e cresciuta in una famiglia in cui le buone maniere dovevano esprimersi in ogni gesto quotidiano, ha sempre convissuto con la voglia di imparare e trasmettere i propri valori, convinta del fatto che a prescindere dal ruolo sociale, professionale o familiare, ognuno avesse il bisogno di imparare l’ABC del comportamento educato. La passione si è poi tramutata in professione. Diverse, infatti, le lezioni che l’imprenditrice ha già tenuto presso alcune aziende o con corsi privati, e il suo sogno sarebbe proprio quello di scrivere un libro sulle buone maniere, una linea guida sull’utilizzo delle stesse in ogni tipo di contesto. Vista la situazione, quindi, la scelta è stata quella di rendersi utile alla comunità rendendo fruibile il contenuto delle sue lezioni gratuitamente nel web: «Se la buona educazione è contagiosa, facciamoci contagiare (e non dal virus!)»: ironizza Giuliamaria. Ottimo successo per il video di lancio pubblicato nei canali web all’inizio della settimana: in poche ore oltre mille interazioni seguite da una serie di commenti e condivisioni. Questo, dice Giuliamaria, mi spinge a fare ancora di più: non a caso, la prima lezione di galateo sarà dedicata all’arte del ringraziare come gesto da tenersi in ogni tipo di contesto, con cenni storici, consigli utili e qualche curiosità per applicarsi in una pratica semplice e importante ma ad oggi dimenticata da molti.



Non mancherà l’interazione con il proprio pubblico virtuale: in programma una serie di pillole in cui Giuliamaria risponderà alle domande più frequenti, alle curiosità o semplicemente agli argomenti che si desidera vengano trattati e discussi. L’educazione, come la conoscenza, non ha limiti. Le pillole di “Bon Ton Time” usciranno ogni venerdì nei canali ufficiali dell’agenzia di eventi (basterà digitare @giuliamariadotto su Youtube, Facebook o Instagram).



BON TON TIME - video 1: https://www.youtube.com/watch?v=259SSkOmtO0&t=2s

BON TON TIME - video 2: https://youtu.be/L80B4--DHJE