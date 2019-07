Grigliata e serata country

MERCOLEDI 24 LUGLIO

Una cena con grigliata all aperto in mezzo al verde e una serata all insegna del miglior country da ballare con DEEJAY WEST (Fabio Baldassin) e la compagnia di ballo CRAZY WANTED COUNTRY GROUP coordinata dall'insegnante Erika Borelli



Per chi vuole imparare a ballare ci sarà animaizione gratuita per tutti



In serata Mojito e tanto altro

INGRESSO LIBERO!!

Gradito abbigliamento country



dalle 20:00 Cena con GRIGLIATA e Piatti alla griglia:

Grigliata mista €9,50

Piatto Tris (costicine salsicce e pollo ) € 7,50

piatto costicine € 6,50

piatto Verdure alla griglia €4,00

piatto patate fritte €3,50

e altri piatti e contorni

(ai prezzi scritti sono da aggiungere coperto e bere)



dalle 21:30 si inizia a ballare!



Per informazioni e prenotazioni telefonate allo 0422743950. Consigliato prenotare!! Vi aspettiamo! !! Invitate I vostri amici



IN CASO DI MAL TEMPO LA SERATA VERRA' SPOSTATA



Ristorante Stagionale Il Grillo - Via Papadopoli 17, Cimadolmo

Sulla strada che da Maserada sul Piave porta a Conegliano

Tel 0422 743950