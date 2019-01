A Ca' dei Carraresi la mostra dedicata a Feofeo Guha

Per la prima volta nella Marca Trevigiana, la pittrice Feofeo presenta in anteprima nazionale i suoi lavori nella storica sede di Casa dei Carraresi a Treviso: inaugurazione Sabato 16 febbraio alle ore 18.

Il titolo della personale “Guha” è il concept che il critico e curatore d’arte dr Alain Chivilò ha posto come filo conduttore al nuovo iter della pittrice.

Il termine guha, dal sanscrito, si applica a tutto ciò che ha un carattere celato e di conseguenza non si manifesta esteriormente: è il segreto iniziatico non rilevato. Lungo la mostra, i visitatori potranno ammirare una ricerca che trae spunto dall’unione di musicalità cromatiche e arcani segreti umani. Le sue opere vivono in un’astrazione ricca di colori e significati. Se fosse possibile definire l’agire di Feofeo, attraverso alcuni sostantivi, indubbiamente i termini vitalità, emozione, musica e colore rappresentano solide fondamenta dalle quali tutto si dipana concettualmente e filosoficamente. Esse, nell’apparente semplicità, racchiudono un universo complesso difficilmente esplicabile in un’univoca soluzione. Come indiscrezione, i visitatori possono notare nel presente ciclo la dicitura che esplicita studi e spiegazioni dalla decodificazione non univoca: ET IN ARCADIA EGO.



Scheda evento:



Feofeo

Guha



a cura di Alain Chivilò



14/2 – 3/3/2019



Casa dei Carraresi

Sala Architettura, primo piano



Inaugurazione sabato 16 febbraio 2019 ore 18



Ingresso gratuito

(indicare alla biglietteria: visita alla sola mostra “Feofeo esposizione Guha”).



Indirizzo: Via Palestro 33/35, Treviso



Orari

Dal martedì al venerdì: 9-18

Sabato, domenica, festivi: 10-20

Lunedì aperto solo con prenotazione gruppo per mostre Da Tiziano a Van Dyck e Eliott Erwitt. Telefonare per informazioni allo 0422/513150.



Biglietto unico per mostra “Feofeo Guha” e “Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ‘500”:

intero: € 12,00

ridotto: € 10,00 (studenti under 26, enti convenzionati)

ridotto speciale: € 8,00 (dai 6 ai 18 anni)

ridotto gruppi: € 10,00 (min. 10 persone)

biglietto famiglia: € 8,00 cad. (min. 2 adulti e 1 minorenne)

gratuito: under 6, giornalisti (previo accredito presso ufficio stampa) e guide turistiche con tesserino, disabili non autosufficienti con accompagnatore.