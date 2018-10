Seminario di movimenti e danze sacre di Gurdjieff a Treviso

L'armonia con se stessi e con gli altri è il senso profondo dei Movimenti e Danze Sacre di Gurdjieff. Il seminario offre un percorso di crescita atto ad approfondire la conoscenza di sé stessi.

È adatto a chi pratica i movimenti per la prima volta e a chi lavora già da tempo nell’insegnamento di Gurdjieff.



☀Programma:

•Movimenti e Danze Sacre nella tradizione di Gurdjieff.

•Letture sull’insegnamento.

•Meditazione.

•Ascolto della musica.

•Esercizi di attenzione e presenza.

•Momenti di condivisione.



☀Un percorso di conoscenza di sé:

I Movimenti e le Danze Sacre sono un'antica disciplina tramandata per aiutare l'essere umano a contattare ed esplorare il proprio mondo interiore. Sono un insieme di movimenti differenti: figure geometriche, preghiere, danze femminili e rituali maschili provenienti dalla tradizione derviscia. La musica, creata da Gurdjieff, è ricca di armonia, melodia e ritmo. Questi movimenti producono un cambiamento nel corpo, nella circolazione sanguigna, nel ritmo respiratorio, portando uno stato di lucidità e di presenza cosciente.

I seminari rappresentano un percorso di crescita e di conoscenza di sé per vivere in armonia con sé stessi e con gli altri.



☀Le danze dei corpi celesti...

"Dietro il movimento visibile vi è un altro movimento, che non si può vedere e che è tuttavia molto forte, da cui dipende il movimento esteriore. Se questo movimento interiore non fosse così forte, il movimento esteriore non avrebbe nessuna reazione.”



Condotto da Shurta

www.movimentidanzesacre.it/insegnanti/



☀Dove e quando:

Presso Spazio Zero

Via Giambattista Tiepolo 12

Silea - Treviso

23-24 Marzo

Orario: 15,30-19,30 il sabato e 10,00-16,30 la domenica

(con pausa pranzo)

La struttura offre un servizio di B&B



Sono richiesti vestiti comodi, possibilmente di colore bianco o comunque chiaro, senza scritte e un paio di calzini.



☀ Visita la pagina dell’Evento:

https://www.movimentidanzesacre.it/eventi/seminario-a-treviso/



☀ Per ulteriore informazione e per confermare la propria presenza al seminario telefonare alla Segreteria della Scuola (Riccardo Orlando: cell. 3895212712); oppure mandare una mail a info@movimentidanzesacre.it



☀Per prenotare e info B&B: Andrea Miani tel. 0422 361079



Foto di Cristina Berlini