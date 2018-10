Treviso, la notte di Halloween tra parco e teatro

LA NOTTE DI HALLOWEEN: DOPPIO IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA PAURA!



Mercoledì 31 ottobre vi aspettiamo:



👽🌚 alle 17.30 o alle 18.15 al Parco degli Alberi Parlanti, per vivere l’esperienza di Sognando la Luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio



🎃🎭 Alle 20.30 al Alcuni Teatro Sant'Anna per assistere a un fantastico appuntamento teatrale con LA VOCE DELLA SIRENETTA, insieme a Fata Corolla e Fata Valeriana.



Tutti i bambini possono venire a vivere le avventure del Parco e del Teatro con la loro paurosissima maschera di Halloween



⛓ Costi:

Sognando la luna 7 € per i bambini dai 5 anni in su, 5 € per l’adulto - posti limitati, è richiesta la prenotazione

Spettacolo al Teatro Sant’Anna ingresso 5,50 €



⚠ Per informazioni e PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA tel. 0422.694046 | info.parco@alcuni.it | www.parcodeglialberiparlanti.it.