Pau dei Negrita all'Home rock bar, speciale dj set del duo Digital Monkey Beat

Grande appuntamento con la musica elettronica sabato 27 maggio all’Home Rock di Treviso, in zona Fonderia, con i Digital Monkey Beat. I Digital Monkey Beat è il duo formato da Pau, il noto frontman dei Negrita che torna in consolle dopo quattro anni di stop, e da Alessio Martino, alias Dj AM:PM. La selezione della migliore musica elettronica dell’eclettico duo farà scatenare tutti i music lovers dalle 19:00 alle 2:30. L’evento si inserisce nella “Road map to Home Festival”, il ricco cartellone di eventi che fungono da anteprima del festival che si terrà in zona Dogana, dal 30 agosto al 3 settembre.

Ricordiamo che i Digital Monkey Beat si sono esibiti alla consolle anche durante l’altro evento-anteprima organizzato sempre da Home Festival al Fuorisalone di Milano, un party di musica, show e intrattenimento che ha visto la partecipazione di molti artisti tra cui Ex-Otago, Mudimbi, Rochelle.