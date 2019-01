L’importanza del gioco come esperienza di crescita, lo spettacolo dagli Alcuni

Domenica 3 febbraio al Teatro Sant’Anna, la compagnia goriziana A.Artisti Associati in scena con “C’era una volta...e ora dov’è?”: l’importanza del gioco come esperienza di crescita



Un mondo divertente ed emozionante per trascorrere la domenica pomeriggio in famiglia e tra amici: grandi e piccoli insieme a teatro per vivere momenti magici e far volare la fantasia. Un nuovo appuntamento è fissato domenica 3 febbraio 2019, alle 16.30, con la rassegna Una Fetta di Teatro al Sant’Anna di Treviso, che proporrà lo spettacolo prodotto da a.ArtistiAssociati “C’era una volta e ora dov’è?”, di Enrico Cavallero, anche in scena assieme Serena Finatti.



C’era una volta…e ora dov’è? Dov’è la storia che più ci piace ascoltare? La favola in cui i bambini riescono meglio a immedesimarsi? Quanto è importante il gioco e la finzione per favorire l’apprendimento e la crescita cognitiva? E cosa succede quando i grandi si lasciano coinvolgere nei giochi riacquistando la capacità di essere complici?

Luigi e Mavi sono due fratelli di età diversa, con interessi ed esigenze differenti. Sono a casa da soli quando un black out li catapulta in un mondo fantastico fatto di storie incredibili e affascinanti. D’un tratto si trovano ad impersonare personaggi storici e fiabeschi e giocando a recitare si scambiano emozioni e conoscenze trasformando il loro gioco in un fantastica esperienza di crescita e apprendimento.



La rassegna Una Fetta di Teatro continua domenica 10 febbraio con lo spettacolo “Il pesciolino d’oro” del Teatrino dei Fondi.



*** Costi e orario biglietteria

Ingresso euro 5,50 – tessera valida per 5 entrate a euro 25 o 10 entrate euro 45 (si può utilizzare anche nello stesso giorno, sia per gli spettacoli che per le proiezioni in programma).

I bambini sotto i 3 anni entrano gratis. La biglietteria è aperta da lunedì a venerdì dalle 15 alle 18,30; domenica 10-12 e 15-17,30. Info: 0422.421142 | teatro@alcuni.it | www.teatrosantanna.it.



*** Formula per le famiglie “Parco+Teatro”

Ogni domenica pomeriggio a soli 10 euro è possibile visitare uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti e quindi assistere allo spettacolo in programma. Per prenotazioni: 0422.694046.