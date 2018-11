L'importanza delle radici, lettura di fiabe e riflessioni

L'IMPORTANZA DELLE RADICI.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE, ore 20.00

a cura della Dott.ssa Katiuscia Specchio, Psicologa



"Nulla vi è di più dolce della propria terra" faceva dire Omero a Ulisse. L'Odissea è il racconto del suo lungo ostinato e tormentato viaggio di ritorno a casa attraverso mille pericoli e avventure. E' l'idea del ritorno a casa che alimenta la sua forza interiore, facendogli superare le mille avversità.



Il II incontro di "Le 1000 e una fiaba" è dedicato al tema delle RADICI: riconoscere DA DOVE VENIAMO ci permette di comprendere meglio CHI SIAMO, da chi veniamo circondati, che cosa ricerchiamo.



La fiaba è un prezioso strumento di auto-conoscenza, che attraverso i simboli di un'antica saggezza, ci offre spunti e indicazioni per la nostra evoluzione.



A partire dalla lettura di fiabe scelte ad hoc, e attraverso la riflessione guidata dalla Dott.ssa Specchio, saranno fatte emergere tematiche di vita importanti e mostrate le chiavi di volta per iniziare a vedere i problemi come veri e propri SALTI evolutivi.

Tutto nella calorosa atmosfera di Robe Turche, tra luci colorate e profumi d'Oriente.



ISCRIZIONI APERTE. POSTI LIMITATI.

Contattare Robe Turche per info e per richiedere programma+modulo di iscrizione:

t. 3914360734 robeturche@gmail.com