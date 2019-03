Imprenditore di successo, l'evento formativo gratuito per manager ed imprenditori

Quando “Imprenditore di Successo” significa Responsabilità per il nostro territorio. Dopo il successo ed il riscontro positivo che gli eventi del 2018 hanno generato, abbiamo deciso di proporre anche quest'anno l'evento "Imprenditore di Successo" per celebrare i nostri clienti.

Una serata orientata alla creazione di reti di collaborazioni tra imprenditori che hanno saputo intendere la crisi passata come opportunità di cambiamento, decidendo di mettersi in discussione per far crescere le proprie aziende. “Da cosa è determinato il successo di un’azienda? Quali sono le competenze che deve possedere un imprenditore, quali le azioni che deve mettere in campo per raggiungere grandi risultati?”



Noi lo abbiamo chiesto a quattro imprenditori che stanno seguendo i percorsi formativi di OSM e che stanno ottenendo risultati straordinari in diversi business:

Carlo Ghiotto, titolare di Ottica Ghiotto, negozio di ottica a San Donà di Piave, professionisti delle lenti progressive.

Olindo Cren, imprenditore di successo nel settore della ristorazione con molteplici attività nel Veneto e nel Friuli.



Marco Bugin, amministratore unico di Cast Group Unipersonale, azienda veneta che produce mezzi meccanici.



Pierangelo Maren, imprenditore di Novaltec Group, che da Venezia grazie alla Ricerca e Sviluppo e a un’efficace strategia commerciale ha costruito un’azienda che vende in tutto il mondo macchine industriale per la pulizia a vapore.





Tanti, dunque, saranno gli spunti all'interno di questo cammino di crescita e auto-miglioramento riservato ad imprenditori, manager, professionisti e a tutti coloro i quali vogliano acquisire strumenti per migliorare la propria realtà aziendale, imprenditoriale e professionale. Il percorso spiegherà come applicare le corrette tecniche di gestione d’impresa dedicando focus specifici alla crescita manageriale. Questi eventi formativi risultano occasioni uniche per aggiornarsi, conoscere altri imprenditori che hanno voglia di crescere e arrivare al Successo con situazioni che vanno oltre la semplice formazione.

--

PROGRAMMA DELLA SERATA:

• 17:15 Registrazioni

• 18:00 introduzione: chi è OSM?

• 18:30 la parola ai 4 imprenditori di successo

• 20:00 cena B2B con imprenditori (su prenotazione, al costo individuale di €30)



Ingresso GRATUITO.