INCONTRI D’ACQUERELLO: VIENI A DIPINGERE CON NOI!

L’importanza della relazione nello sviluppo della creatività.



Sogno Numero2 propone una nuova iniziativa: degli incontri settimanali tra persone che si esprimono con l’arte dell’acquerello, che vogliono condividere questa passione, che hanno piacere di incontrarsi per acquerellare insieme, per coltivare nuove amicizie, per parlare e per sorridere.

Gli incontri sono rivolti sia a chi già dipinge sia a semplici appassionati.

La partecipazione è gratuita, è sufficiente iscriversi all’associazione con 20 euro annuali.

Gli incontri si tengono il lunedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30 con inizio LUNEDI’ 1° APRILE 2019 e, senza impegno, puoi partecipare al primo incontro portando il materiale necessario: colori e carta per acquerello, pennelli rotondi, u, matita, gomma, temperamatite, della carta da cucina.



Se ami l’acquerello e ti piace dipingere assieme ad altre persone: unisciti a noi!

Chiama il 336 365997 e ti daremo tutte le informazioni utili.