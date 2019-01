47 Anno Domini presenta l'installazione artistica "Fermento". All’interno del progetto “Arte Digitale come leva per l’innovazione dei processi e del patrimonio aziendale”, in collaborazione con Ca’ Foscari, un’installazione artistica audiovisiva, che coinvolge suoni e visioni e racconta il processo della fermentazione. L’installazione nasce per offrire una nuova esperienza ai visitatori della cantina per avvicinarli alla magica trasformazione dell’uva in vino. Un processo delicato e custodito dalle botti di fermentazione che oggi esce alla scoperto e si presenta sotto forma di emozione da vivere per svelare le sue vibrazioni, grazie all’interpretazione di Nicola di Croce.