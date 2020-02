L’attivista Giuseppina La Delfa presenta il libro "Tutto quello che c'è voluto"

Giovedì 20 febbraio, alle ore 19.00 alla Libreria Goldoni di viale della Repubblica a Treviso, si terrà la presentazione del volume "Tutto quello che c'è voluto. Storia di pance, semi e polvere di stelle" (Augh Edizioni, 2019) di Giuseppina La Delfa, docente universitaria, attivista, e cofondatrice di Famiglie Arcobaleno – Associazione Genitori Omosessuali.

Il libro, un racconto personale e familiare dedicato alla figlia maggiore della scrittrice, percorre una storia lunga vent'anni, quella di Giuseppina e Raphaelle, pioniere in Italia dell’omogenitorialità, che decidono finalmente di fare tutto il necessario per diventare madri.

Oltre all'autrice, parteciperanno al talk Marina Marzari, psicologa e psicoterapeuta, e Valentina Pizzol di Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI. Porterà inoltre i saluti Valeria Zagolin, presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Treviso.

L'evento è organizzato dal Coordinamento LGBTE Treviso in collaborazione con Famiglie Arcobaleno – Associazione Famiglie Arcobaleno, Rete Lenford – Avvocatura per i Diritti LGBTI e Libreria Goldoni, con il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Treviso.