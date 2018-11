La leggenda di Natale 2018: lo spettacolo itinerante per bambini in centro a Treviso

LA LEGGENDA DI NATALE

16 – 22 – 23 dicembre, con partenza alle 17 in Piazza dei Signori a Treviso



Una betulla del parco degli Alberi Parlanti ha spedito una curiosa lettera fatta di foglie collegate una all’altra come una collana…

Nessuno riesce a capire che cosa ci sia scritto in questa lettera, si sa solo che contiene l’antidoto per fermare i piani malvagi che anche quest’anno Maga Cornacchia intende mettere in campo contro il Natale.

Bisogna addentrarci tutti insieme tra le vie e le piazze della città di Treviso, scoprire il messaggio custodito dalle foglie e trovare i tre antidoti.

Ce la faremo? Con l’aiuto dei bambini, degli attori de Gli Alcuni e dei Mini Cuccioli, sicuramente sì!



Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’Assessorato ai Beni Culturali e Turismo del Comune di Treviso, prenderà il via in Piazza dei Signori, dove il Capi e l’Assistente si stanno preparando a festeggiare il Natale.

La betulla Lalla li avverte che Maga Cornacchia vuole rovinare la festa a loro e a tutti i bambini, e consegna loro una misteriosa lettera fatta di foglie… Da qui prende il via una magica e coinvolgente avventura, che vedrà il pubblico seguire gli attori e i pupazzi dei Mini Cuccioli, seguendo un percorso che si snoda tra le vie e le piazze illuminate a festa della città.



A ogni tappa i bambini troveranno nuovi attori de Gli Alcuni che presenteranno una parte dello spettacolo e, tra musiche incantate e canzoni in rima, potranno seguire gli eventi che li porteranno a realizzare il controincantesimo che fermerà la malvagia Maga Cornacchia.



Dopo le tappe in giro per la città il pubblico tornerà in Piazza dei Signori per il gran finale.



Al termine del percorso, in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, il divertimento continua in 50 negozi della città dove i piccoli potranno recarsi e ricevere gratuitamente dei morbidi pupazzetti dei Mini Cuccioli.



Info: 0422694046 - info.parco@alcuni.it - www.laleggendadinatale.it