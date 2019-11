Lele Vianello "56 piccole donne"

ll Maestro dell'illustrazione italiana a Treviso con un mostra inedita con un titolo accattivante e significativo per un evento accompagnato da un catalogo di prestigio. “56 piccole donne”, un omaggio al mondo femminile da parte di Lele Vianello che è stato per lunghi anni collaboratore di Hugo Pratt, un Maestro che ha fatto e sta facendo la storia dell'illustrazione internazionale. Cinquantasei tavole che indagano il variegato mondo femminile nelle sue varie sfaccettature. In ognuna di queste Lele Vianello spazia con la sua rinomata fantasia e creatività mettendo in primo piano la forza, la bellezza, la fragilità e l'autorevolezza di queste piccole donne. Il tutto con un profondo rispetto, annullando il confine tra illustrazione e realtà.



a cura di Franco Fonzo



Inaugurazione sabato 23 novembre ore 17.00

Barchessa Villa Quaglia, Viale XXIV maggio 11, Treviso

T. 0422 430584

www.webartmostre.it



in collaborazione con

Arte Fiera Dolomiti

Eurocrom4 – Villorba (Tv)

Centro Studi Veneto Arte