Dopo la sospensione dovuta ai problemi della pandemia di Coronavirus, sabato 20 giugno, riprende “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta” la manifestazione che, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, è giunta alla 33° edizione. Come di consueto gli archi antichi della Loggia dei Cavalieri vedranno un gruppo di librai antiquari provenienti da varie località venete incontrare lettori, bibliofili, collezionisti di fotografie originali, cartoline, stampe antiche, di libri illustrati per l’infanzia o di incisioni d’autore. Sarà una ripresa culturale e commerciale doverosa e orgogliosa, nel luogo simbolo della gloriosa Treviso “Piccola Atene”, tutti uniti nella compagnia ideale degli artefici della cultura trevigiana del ‘900 che risponde ai nomi di Arturo Martini, Gino Rossi, Giovanni Comisso, Bepi Mazzotti, Gino Scarpa, Sante Cancian, Ciro Cristofoletti, Elio Chinol, Serafino Riva e di Gino Tarantola (che sotto la Loggia dei Cavalieri aveva la sua libreria), per finalmente uscire dal tunnel sociale e culturale in cui era precipitata in questi tre mesi la collettività cittadina.