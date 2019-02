Presentazione del libro di Paolo Schianchi "#visual journalist l'immagine è la notizia."

In attesa dell'inizio di oltreDesign, il festival del design, sabato a Treviso arriva Paolo Schianchi: uno dei più brillanti e originali studiosi italiani di cultura visiva contemporanea che racconta la figura del visual journalist, colui che non solo narra la notizia ma la crea visivamente, sempre con un pizzico di design.



L’autore, nella storica cornice dell'Auditorium del Museo di Santa Caterina, presenterà il suo ultimo saggio “#Visual journalist. L'immagine è la notizia” (pubblicato da Franco Angeli, Milano) una guida al nuovo giornalismo di tipo visivo, che rende di facile comprensione gli studi visivi e la visual literacy, declinandoli in ambito giornalistico.



Il saggio di Schianchi consente di capire al meglio come il lettore si informa guardando: il visual journalist non è più colui che semplicemente completa una notizia, ma quello che invece la crea visivamente. Il design si ripercuote nell’immagine, nella scrittura e nella forma: è necessario apprendere, attraverso risposte tecnico-operative, come scrivere visivamente un articolo in epoca post-web, nonché come funziona e si realizza un'immagine che è la notizia stessa.



Modera la presentazione Mariagrazia Villa, giornalista culturale, docente, formatrice e scrittrice che collabora da anni, come copywriter, con il Gruppo Barilla.



Ingresso: libero