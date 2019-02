LINEE: Installazione Digitale Interattiva



Immergiti per un istante nell’innovativa esperienza interattiva nel cuore di Treviso

I tuoi naturali movimenti prenderanno vita in un mondo digitale parallelo. Passa a provare l'installazione interattiva.



Entrata gratuita.



Installazione a cura di Federico Girotto, digital designer originario di Treviso, laureato in Digital Communcation Design a Torino.

Specializzato in produzione video e gestione della comunicazione digitale, sperimenta nuove tecnologie e rappresentazioni digitali.



Richiesti il tuo biglietto gratuito sul link qui sotto.