50 passi sulla luna: percorsi e laboratori spaziali al Parco degli Alberi parlanti

50 passi sulla Luna: percorsi e laboratori spaziali al Parco

“Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”

erano le 04.56 del 21 Luglio 1969 quando l'astronauta americano Neil Amstrong ha pronunciato queste parole, mettendo piede per la prima volta nella storia dell'umanità sulla superficie della Luna.



A cinquant’anni dalla conquista dello Spazio con l’allunaggio, il Parco degli Alberi Parlanti ha deciso di organizzare un weekend evento per raccontare quei giorni ai più piccoli con laboratori, mostre e attività esperienziali a tema Lunare. Un divertente e ricco programma di eventi (tutti su prenotazione) che andranno in scena sabato 20 e domenica 21 luglio. Il programma con gli orari e prezzi:



Sabato 20 Luglio

🔭Percorso scientifico “Sognando la luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio” ingressi ore 15.30

🌳 Percorso guidato mostra-gioco “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro” ingressi alle ore 16.00

🐉Draghi, Dinosauri e Animali Estinti: voglio fare il paleontologo ingressi ore 17.15

🚀Gara di razzi (durata 15', max 10 b/turno) ingressi ore 16-16.15-16.30-16.45-17-17.15,

🌔🎨Prato lunare, attività esperienziale da un’idea di Hervè Tullet, alle ore 17.45.



Domenica 21 Luglio

🔭Percorso scientifico “Sognando la luna: il sogno, Leonardo, il volo e lo spazio” ingressi ore 11.30 - 14.00 - 15.30

🌳 Percorso guidato mostra-gioco “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro” ingressi alle ore 10.45 - 16.30

🐉Draghi, Dinosauri e Animali Estinti: voglio fare il paleontologo ingressi ore 12.00 - 14.30 - 15.30

🎬Dal Precinema al Cartoon ingresso ore 15.00

🚀Gara di razzi ingressi ore 16-16.15-16.30-16.45-17-17.15

🌔🎨Prato lunare, attività esperienziale da un’idea di Hervè Tullet, alle ore 17.45.



💰 Gara dei razzi: gratuito, prenotazione obbligatoria

💰 Prato lunare: contributo materiali 1€/persona (kit tempera e pennello), prenotazione obbligatoria

🎟️ Biglietto percorsi di animazione 7 €/bambino - 5 €/adulto



Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0422.694046 e info.parco@alcuni.it



🌧️ I percorsi “Sognando la luna” e “Dal Precinema al Cartoon” sono garantiti anche in caso di maltempo