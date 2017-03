"Festa della Donna": conferenza "Donne nella Storia dell'Illuminismo Veneziano e Napoletano"

FESTA della DONNA - L'Osservatorio cultura turismo Ctg Antelao la celebra ogni giorno e in ogni occasione ma quella convenzionale, quest'anno la festeggia in anticipo rispetto alla data consueta: con un sorriso e un abbraccio a tutte le socie, le amiche e simpatizzanti, per una vita serena e tante piacevoli occasioni da trascorrere insieme.

Giovedì 2 marzo alle 16.30 al Piccolo Oratorio del Duomo, Enza Telese terrà una conferenza sulle "Donne nella Storia dell'Illuminismo Veneziano e Napoletano". Da Elisabetta Caminer Turra prima direttrice di un giornale europeo, alle letterate Caterina Dolfin, Giustina Renier Michiel e Isabella Teotochi Albrizzi che fu anche animatrice di salotti letterari a Villa Franchetti. Ma si parlerà soprattutto di Eleonora Pimentel Fonseca patriota, politica e giornalista, che visse una complessa vita familiare e che fu protagonista nelle vicende della Repubblica napoletana del 1799, che concluse la sua attivissima e drammatica esistenza con l'impiccagione in piazza Mercato di Napoli.

L'incontro si inserisce nel "Seminario diffuso sulla storia, l'arte e il costume di Treviso, del Veneto e dintorni" che comprende una sessantina di appuntamenti nell'arco dell'anno. Al termine, un piccolo omaggio floreale ad ogni signora. La partecipazione è libera e l'invito non è solo per le donne.