Materia, suoni, visioni alla B#S Gallery di Treviso

MATERIA, SUONI, VISIONI



Tra arte e tecnologia si racconta il legame fra arte e business alla B#S Gallery.



Cocktail per l’inaugurazione della mostra, 9 marzo 2019, ore 18:00



Arte Digitale, Sound Art, Land Art, Arte Urbana, Videoarte: un’inedita esperienza tra arte e business ha coinvolto 10 aziende provenienti dai settori più propulsivi dell’economia del Veneto, affiancandole, con la direzione artistica di Current Corporate, ad altrettanti artisti contemporanei che ne hanno catturato la visione e l’identità, utilizzando i materiali e le tecnologie delle aziende stesse per la creazione di opere d’arte di ultimissima generazione.



Inaugura il 9 marzo la mostra "MATERIA, SUONI, VISIONI", che racconta il processo di creazione delle opere d’arte che stanno prendendo vita grazie alla collaborazione tra artisti e imprese, ciascuna offerta al visitatore nei suoi elementi costitutivi (i quali coniugano strategia ed estetica, linguaggio formale e identità d’impresa).

Un percorso che traccia la storia delle aziende dando voce, attraverso l’arte, ad identità diverse fra loro.

Dall’e-commerce alla stampa 3D, dal vino all’asfalto stampato, il fil rouge che le lega è un progetto che ha l’obiettivo di rendere digitale l’arte e di rendere artistico il digital (binomio che diviene assoluto quando la tecnologia è la chiave stessa che attiva l’opera d’arte).



La mostra vuole contribuire a mostrare come l’imprenditore e l’artista siano le due facce di uno stesso processo creativo (se l’artista vira la sua creatività in senso estetico, l’imprenditore lo fa in senso produttivo): per questo motivo l'esposizione termina con un’opera di Martino Zanetti, imprenditore di Hausbrandt e artista pittorico inventore dello splashing.

Gli artisti che hanno collaborato con le aziende provengono da Italia, Spagna, Portogallo, Argentina (Azahara Cerezo, Lorenzo I. Bordonaro, Joshua Cesa, Nicola Di Croce, Enrico Coniglio, Emmanuele Panzarini, Martin Romeo, Alberto Girotto, e, appunto, Martino Zanetti di Hausbrandt), e hanno restituito in chiave estetica, suggestiva e rarefatta, il cuore pulsante delle aziende coinvolte: alpenite, Imprexa Asfalto Stampato, Nuovostudio, Kid Pass, 47 Anno Domini Vineyards, Enotria Tellus, Fablab Venezia, Donthink e la neonata Venezia Heritage TOWER.