Meditazione alchemica - focus corpo

Lancia un intento, diventa totale nella meditazione attiva di Osho e lasciati guidare verso la sua realizzazione!



✅ NOVITA': orienteremo l'intento in tre aree:

corpo (settembre-novembre)

emozioni (gennaio-marzo)

spirito (aprile-giugno)



La meditazione è trasformazione per eccellenza. Entri in uno stato di quiete nel quale le vibrazioni delle tue cellule si elevano, consentendoti di contattare gli strati più sottili e profondi del tuo essere e di allinearti a frequenze di luce.

Come puoi lasciare che l’alchimia si estenda fino a sciogliere i nodi della tua esistenza, inondandola di luce?

Nello spazio della meditazione spezzi i vincoli e ridisegni la tua esistenza dalle fondamenta. Insieme creiamo un ponte tra la meditazione e la tua vita ordinaria, e ogni volta che torni a casa ti sorprendi a essere un po’ più te stesso/a!