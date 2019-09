Meditazione per la terra con Roberta Marzola

Sabato 21 settembre alle ore 15.30 ci riuniremo sul Montello in un luogo carico di energia per donare alla Terra il nutrimento che lei ci dona ogni momento della nostra vita.



Stiamo attraversando una fase di grande tensione sul fronte ambientale e riunirci in meditazione per indirizzare l’energia che evocheremo sarà uno dei modi possibili e di massima efficacia per:

• ricordarci che siamo intimamente connessi a tutto l’esistente;

• creare un’oasi energetica di nutrimento per madre Terra;

• addestrare la nostra mente a una visione differente e propositiva;

• costruire legami positivi con chi è mosso dallo stesso intento.



L’evento rientra nell’iniziativa promossa da Lucia Merico Rivoluzione Silenziosa, e viene realizzato da Roberta Marzola - Facilitatrice e giornalista in collaborazione con Anna Pozzatello.

***

Ingresso gratuito. Ci sarà la possibilità di fare una donazione a favore della fondazione Rain Forest Norway https://www.facebook.com/Regnskogfondet, che ha sede a Oslo e si occupa sia di tutelare l’Amazzonia e altre foreste del Pianeta, che di sostenere alcune popolazioni indigene che difendono l’ambiente naturale in cui vivono.



Facci sapere se verrai anche tu, così ti diamo le coordinate per il ritrovo!

Roberta: cell 320 4103952 - info@robertamarzola.it

Anna: apozzatello@gmail.com