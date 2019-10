☯️☯️☯️

Le meditazioni attive di Osho sono pratiche semplici, efficaci, adatte a tutti e ricche di benefici.



Chi aiutano?

🌀 I ricercatori spirituali a contattare il proprio centro ripulendo la periferia da schemi e condizionamenti.

🌀 Le persone che vivono ansie, preoccupazioni, tensioni ad alleggerirsi per aprirsi a una visione più amorevole della vita.

🌀 Chi cerca un modo diverso per vivere la propria esistenza, giorno per giorno.

🌀 Chi intuisce che c'è un senso della vita che non ci hanno mai insegnato, ma si può scoprire.

🌀 Chi crede che la vera rivoluzione sia quella dell'Essere.