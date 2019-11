"Treviso meravigliosa", il libro di Alessandro Comin, venerdì la presentazione

Il nuovo libro di Alessandro Comin, "Treviso meravigliosa" (con prefazione di Fulvio Ervas), sarà presentato venerdì prossimo, 8 novembre, alle 18, presso la libreria Feltrinelli di Treviso, in piazza Duomo. Lo spirito del libro (e della collana "Radici" di Edizioni della sera, casa editrice romana) è raccontare una città un po' a chi non la conosce e un po' a chi la conosce filtrandola attraverso gli occhi e la vita di chi ci è nato, tra must magari visti in modo un po' diverso, particolari che possono sfuggire, ricordi che riaffiorano. Non è una guida organica luogo per luogo ma un "viaggio emozionale" che cerca collegamenti e memorie (e che è la scusa per non mettere tutto l'istituzionale e mettere qualcos'altro di insolito).

«Ho giocato un po' sui quattro elementi ovvero acqua, aria, terra, fuoco -spiega l'autore- tutti diversamente importanti per Treviso, poi anche su opposti apparenti come luce-ombra, mura-porte, anche collegate alla storia di chiusura e apertura, magliette-canotte, il fenomeno Benetton ma anche il mito delle tre società di canottieri e dell'oro olimpico a Città del Messico del 68. Ci sono luoghi, storia, sensazioni, aneddoti. Insomma, tutto un po' si collega in questa città anche oltre le apparenze».