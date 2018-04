Alla Chiesa di San Teonisto la messa "L’homme armé"

Concerto di debutto della nuova produzione realizzata nell’ambito di Musica antica in casa Cozzi: la messa L’homme armé, composta tra il 1459 e il 1460 da Guillaume Du Fay. L’iniziativa è esito di un progetto didattico in residenza che ha coinvolto, per oltre un anno, un gruppo internazionale di giovani musicisti guidati da Claudia Caffagni, docente e coordinatrice del dipartimento di musica Antica alla Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano.

La Missa L’homme armé composta a Cambrai tra il 1459 e il 1460, è la terza messa ciclica di Guillaume Du Fay (1397-1474). La messa, a quattro voci, è costruita sulla chanson L’homme armé, la cui melodia viene assunta come cantus firmus dalla linea del tenor. Come già aveva sperimentato nella cosiddetta Missa Resvelliez vous e nella Missa Se la face ay pale, Du Fay desume la melodia, attorno alla quale costruire tutto l’impianto polifonico, da un modello profano. Nel caso de L’homme armé, si tratta di una melodia particolarmente amata e famosa tanto da diventare una delle chanson più utilizzate quale tema per la composizione delle messe, se consideriamo che tra il 1450 e il XVII secolo ne generò più di 40. Copiata in ben cinque diverse fonti, tendenzialmente in forma anonima, verrà studiata, nel contesto del nuovo laboratorio, prendendo come fonte principale il manoscritto della Biblioteca Apostolica Vaticana, Cappella Sistina 49.