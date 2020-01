Miss Radika club per Miss città murata e Miss universo veneto

Riprende il concorso di bellezza più storico del Veneto, Miss Città Murata, in collaborazione con la competizione più importante al mondo Miss Universe: sabato 18 gennaio al Radika di Treviso si svolgerà la prima tappa ufficiale del 2020. Il concorso di Miss Città Murata, organizzato dalla Elegance Eventi, quest'anno compie vent'anni dalla sua nascita e ha deciso di stringere una collaborazione con il concorso internazionale Miss Universe. Durante le tappe di selezione verranno scelte le candidate che parteciperanno alla finale regionale che coinciderà con la finale di Miss Città Murata dove verranno elette la rappresentanti per il Veneto di Miss Universo Italia. Le miss si contenderanno poi il titolo di Miss Universe Italy alla finale nazionale in programma a Roma per metà settembre.



Durante la prima tappa al Radika, presentata da Eleonora Sorato, le miss sfileranno dapprima con il loro abito da sera e poi con il costume Paradise Beachwear. Successivamente sfileranno con la collezione Noir by Arianna Rubin, gli abiti della stilista Absa Diop e le proposte per la sera di Be You. Le acconciature delle Miss saranno curate da Melania Parrucchieri di Breda di Piave. Si ringrazia il Main Sponsor della serata Bonanno Immobili e i media partner MeMagazine e Gidiferroblog . L'iscrizione è gratuita! Per iscriversi www.misscittamurata.it